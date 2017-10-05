  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Hayvan hırsızlığı çetesine yönelik operasyon: 14 tutuklama

Kars merkezli 4 ilde hayvan hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan 14'ü cezaevine gönderildi.

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Hayvan hırsızlığı çetesine yönelik operasyon: 14 tutuklama

Kentteki hayvan hırsızlıklarının aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Y.K'nin elebaşı olduğu suç örgütünün Kars, Ardahan, Erzurum ve Artvin'de hayvan hırsızlığı yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.K. ile 48 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve ahırlarında yapılan aramada 287 hayvan pasaportu, 436 hayvan küpesi, pasaportu olmayan ve çalıntı olduğu değerlendirilen 19 büyükbaş hayvan, bir kulak küpesi takma aparatı, 192 bin lira bedelli 4 borç senedi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 38 av tüfeği fişeği, 22 tabanca fişeği, 12 cep telefonu,12 SIM kart, hayvan kulak küpe numaraları yazılı dokümanlar ve bir bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Etiketler: hayvan hırsızlığı, operasyon
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