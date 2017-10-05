Hayvan hırsızlığı çetesine yönelik operasyon: 14 tutuklama

Kentteki hayvan hırsızlıklarının aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Y.K'nin elebaşı olduğu suç örgütünün Kars, Ardahan, Erzurum ve Artvin'de hayvan hırsızlığı yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.K. ile 48 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve ahırlarında yapılan aramada 287 hayvan pasaportu, 436 hayvan küpesi, pasaportu olmayan ve çalıntı olduğu değerlendirilen 19 büyükbaş hayvan, bir kulak küpesi takma aparatı, 192 bin lira bedelli 4 borç senedi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 38 av tüfeği fişeği, 22 tabanca fişeği, 12 cep telefonu,12 SIM kart, hayvan kulak küpe numaraları yazılı dokümanlar ve bir bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 14'ü tutuklandı.