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Hayvan hırsızları Jandarma'yı şaşkına çevirdi

Erzurum'da hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda çalınan bir buzağı otomobil bagajında bulundu.

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Hayvan hırsızları Jandarmayı şaşkına çevirdi

Jandarmanın hayvan hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde nitelikli hırsızlık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, istihbarat çalışması ile fiziki ve teknik takipler sonucu Aziziye ilçesi Üçköse Mahallesi'nde hırsızlık yapılacağı bilgisini aldı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, bu kişilerin kullandığı otomobili Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde çaldıkları hayvanları bıraktıkları bir ahırın önünde terk edilmiş olarak buldu.

Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına konulmuş bir buzağı bulan ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Ahırı kontrol eden ekipler, kent merkezi ve bazı ilçelerde daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarında çalındığı anlaşılan çok sayıda büyükbaş hayvan ele geçirdi.

Araştırmalar sonucu olaylarla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: erzurum, buzağı, otomobil bagajı
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