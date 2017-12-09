Hayvan hakları ihlallerine 1 milyon 638 bin lira ceza

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanan yönetmelik kapsamında hayvanların rahat yaşamalarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine sebep olanlara karşı ise kanun çerçevesinde Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaptırım uygulandığını aktaran Eroğlu, "2017 yılı içerisinde hayvan ihlalleri dolayısıyla 359 kişiye 1 milyon 638 bin liralık idari ceza uyguladık." dedi.

Bakan Eroğlu, 5199 Sayılı Kanun'da bazı değişiklikler yapılması gerektiğine de işaret ederek şunları kaydetti:

"Kanunda yer alan bazı hayvan hakları ihlallerine karşı uygulanacak cezaların caydırıcı olması maksadıyla bazı fiillerin kabahat kapsamından çıkarılarak suç kapsamına alınması ve hapis cezası uygulanması ile alakalı düzenleme gerekiyor. Bu çerçevede çalışmalarımızı geçtiğimiz yıllarda yapmıştık. İlgili kanun değişikliği en kısa sürede Meclis gündemine alınacak. Hedefimiz hayvanların hayat haklarının korunmasını ve iyi bir muameleye tabi olmalarını sağlamak."

İhbarlar için elektronik posta adresi devrede

Hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla hayvan bakımevlerine ücretsiz olarak mikroçip okuyucu, mikroçip ve enjektörü ile kulak küpeleri dağıttıklarını belirten Eroğlu, ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülecek işlemlerin etkin ve hızlı şekilde takibinin yapılıp hayvan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için "hayvanhaklari@ormansu.gov.tr" elektronik posta adresini devreye aldıklarını vurguladı.

Eroğlu, aktif olarak kullanılan bu sisteme günde 100'ün üzerinde, yılda ise yaklaşık 40 bin e-posta geldiğini ifade ederek, "Kamuoyunda ve sosyal medyada yankı bulan bazı hadiselerde ise gelen mail sayısı bini aşabiliyor. 5 kişiden oluşan ekibimiz gelen talep ve şikayetleri ilgili bölgeye iletiyor ve ekiplerimiz tarafından bunlara en kısa sürede müdahale ediliyor." dedi.

Kaynak: AA