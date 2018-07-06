Hayırseverlere KDV istisnasının şartları belli oldu

Maliye Bakanlığı'nın, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce yasal düzenlemeleri yapılan KDV uygulamalarına dair usul ve esasları belirleyen tebliğ ile konfeksiyon kırpıntıları, teslimi sırasında KDV'den istisna tutulan atıklara dahil edildi.

Duty Free olarak bilinen gümrük satış mağazalarında satılmak üzere yapılan teslimler de KDV'den istisna olacak. Bu mağazalarda satılmak için üretilen mallara ödenen KDV tutarları ise, bu mağazalara satış yapanlar tarafından iade alınacak.

Karşılıklılık esasına göre uluslararası taşımacıların KDV iadesini alacağı ödemeler arasına otoyol geçiş ücretleri de eklendi. Buna göre, Türkiye'ye gelen yabancı taşımacılar ödedikleri geçiş ücretleriyle ilgili KDV iadesi alabilecek. Türk taşımacılar da bu uygulamadan yurt dışında yararlanacak.

İstisna belgesi alınacak

Tebliğde, hayırseverler için getirilen KDV istisnasının detayları da yer aldı. Düzenleme kapsamında okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethane, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları yaptırılarak bağışlanması halinde KDV istisnasından yararlanılacak.

Tadil, bakım ve onarım işlemleri istisna kapsamına girmeyecek

Hayırseverlerin uygulamadan yararlanmak için ilgili tesisin inşaatını yaptırarak, bedelsiz olarak ilgili kamu kurumuna devretmesi gerekecek. Söz konusu tesislerin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmeyecek.

Hayırsever tarafından söz konusu tesisin belirli bir kısmı da inşa edilebilecek. Bu kapsamda, bağışta bulunulan kısımla ilgili teslim ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecek.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere inşa edilecek tesislere dair ilgili idare ile bağışta bulunacaklar arasında bağış protokolü düzenlenecek. Söz konusu protokolde, bağışlanmak üzere inşa edilecek tesisin maliyeti, teknik özellikleri, inşa edileceği alan gibi bilgilere yer verilecek.

Bağışlanacak tesisler için proje hazırlanarak inşaat ruhsatı alınacak

Bağışçılar, bağışlayacakları tesisle ilgili uygulama projesini hazırlayarak inşaat ruhsatını alacak. Bağışlanacak tesisin ilgili idare ve kuruluşa ait bir taşınmaz üzerinde inşa edilmesi halinde tesise dair uygulama projesi ve inşaat ruhsatı ilgili idare ve kuruluş tarafından alınacak. Bağış yapacaklar uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare ve kuruluşun onayına sunacak.

Bağışçılar, ilgili idare ve kuruluş tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere dair listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra ilgili idare veya kuruluşla imzalanmış bağış protokolü ve inşaat ruhsatının bir örneğiyle birlikte, vergi dairelerinden istisna belgesi alacak. Alınan istisna belgesinin bir örneği mal ve hizmetin alımı sırasında bağış yapacaklar tarafından satıcılara verilecek ve istisna kapsamında işlem yapılması talep edilecek.

Müteahhitlere hak ediş bedelleri için KDV ödenmeyecek

Bağış yapılan binanın müteahhit aracılığıyla yaptırılması halinde, bağışçılar tarafından hak ediş bedelleri için KDV ödenmeyecek.

Hayırseverler talep etmeleri halinde, tesisin inşasıyla ilgili mal ve hizmetleri KDV ödeyerek alabilecek. Bu durumda ödediği KDV'leri, faturaları ibraz ederek iadesini talep edebilecek.

Uygulama kapsamındaki muafiyetten, gerçek ve tüzel kişiler (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, kooperatif, dernek, vakıf ve benzerleri dahil) faydalanacak.

İkinci el araç ve taşınmaz ticaretine kolaylık

Tebliğde ikinci el araç ve taşınmaz ticaretiyle uğraşanlara getirilen KDV kolaylığının detayları da yer aldı. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan alınarak satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak. Düzenleme gereği, satıcı tarafından ödenecek KDV, alış ve satış bedeli arasında oluşan kar üzerinden hesaplanacak.

KDV'deki bu uygulama için araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik yapılmaması gerekecek.

Tebliğde ihracat işleminde, ihraç edilen malın alımına dair ortaya çıkan kur farkları üzerinden ödenen KDV'lerin iadesiyle ilgili düzenlemeye de yer verildi. Buna göre, ihraç edilen malın alımına dair oluşan kur farkına ait faturanın, o ihracatla ilgili iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili KDV sonraki aylarda alınabilecek.

Adi ortaklıkların limited şirkete dönüşmesi sürecinin vergisiz olarak yapılmasına dair düzenleme de tebliğde yer aldı.

Tebliğle, Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin KDV'den istisna olmasına dair usul ve esaslar da düzenlendi.

Tebliğin ihracatçılara dair hükmü bugünden, diğer maddeleri 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA