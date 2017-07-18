Hayatı felç eden yağış etkisini azaltacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, "Meteorolojik Değerlendirme 1" başlığıyla duyuru yaptı.

Marmara Bölgesi'nde devam eden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın saat 15.00'ten sonra Trakya ve İstanbul'da etkisini azaltmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak yağışlı sistemin Marmara'nın doğusuna hareket ederek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın özellikle kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli (75-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Saat 11.00 itibarıyla son 6 saatte, Silivri'de 128, Üsküdar'da 108, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 78, Çatalca'da 55, Kırklareli/Vize'de 45, Eyüp'te 44, Güngören'de 44, Çekmeköy' de 39 ve Kadıköy'de 35 kg yağış kaydedilmiştir."