  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Havuzda 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklama

Sakarya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi tutuklandı.

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Havuzda 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle salıverilen firma yetkilisi, itiraz üzerine tutuklandı.

Havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi K.D'nin, çıkarıldığı Akyazı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren hakimlik, K.D'nin yakalanmasına karar verdi. Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen K.D, tutuklandı.

Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran'da serinlemek için giren Gökay Yıldırım (12), Nurullah Ünlütürk (15) ve Mert Kaliç (17) elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (30) da suya girmişti. Olayda Yıldırım, Ünlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Etiketler: sakarya, havuzda elektrik akımı, tutuklama
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