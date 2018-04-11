Havaya ateş açana ağır ceza yolda

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen kanun tasarısı taslağına göre, genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş edenlere verilen hapis cezalarında artış olacak.

Taslağın yasalaşmasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 170. maddesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" başlığı altında yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünde değişikliğe gidilecek.

Böylece, cezanın 6 ay olan alt sınırı iki yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

Düğünlerde ve halkın yoğun bulunduğu çeşitli yerlerde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokanlara bu madde kapsamında ceza verilecek. Bu kişiler için iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecek.

Kurusıkıyla ateş etme suç kapsamına alınıyor

Öte yandan kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş ederek, genel güvenliği tehlikeye düşürme de suç kapsamına dahil edilecek.

Bu düzenlemeyle de kurusıkı silahla ateş edenlere iki yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kaynak: AA