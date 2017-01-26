Havalimanlarına raylı ulaşım sağlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, ulaştırma türlerinin birbiriyle entegrasyonunun önemli olduğunu ifade ederek, hiçbirinin diğerinden bağımsız olmadığını söyledi.

Ulaşım açısından ana koridorları birbirine bağladıklarını anlatan Arslan, "Yatırımcı da herhangi bir yere yatırım yaptığı zaman, 'ulaştırma türleri birbirine entegre mi, erişim kolay mı, yatırım yaptığımda oraya kolay gidebilir miyim, ürettiğim ürünü, başka pazarlara gönderebilir miyim?' diye bakıyor. Bu nedenle ulaştırma türlerinin birbiriyle entegrasyonu çok önemli. Bu pencereden bakarak, projeleri yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Esenboğa, şehir merkezine raylı sistemle bağlanacak"

Havacılık sektöründe önemli bir yol katettiklerini belirten Arslan, havalimanlarının raylı sistemlerle şehir merkezlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Atatürk Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlı olduğunu anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da raylı sistemle Kadıköy-Kaynarca-Kartal hattına bağlanması çalışmamız devam ediyor. Ankara'da Keçiören metrosunu hizmete sunduk. Bu hattın, yaklaşık 27 kilometre olan Esenboğa Havalimanı'na bağlanmasına ilişkin ihalesi, bu yılın ilk yarısında yapılacak. Böylece hem Esenboğa'yı hem de Yıldırım Beyazıt Üniversitesini Ankara'daki merkezi raylı sistem ağına bağlamış olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bu hattı daha sonra Çubuk'a kadar uzatacağız. Bu hatla ilgili etüt çalışmalarına başladık. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan Kızılay'a bağlanmasıyla ilgili bugünlerde ihale sürecini başlatıyoruz. İnşallah 2 yıl içinde de diğer raylı sistemlerle entegre olacak şekilde uzatmış olacağız."

Arslan, Antalya'da EXPO kapsamında 5,5 ay gibi rekor sürede raylı sistemi hizmete sunduklarını bildirerek, böylece Antalya Havalimanı'nın, İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlı olduğunu kaydetti.

"Yeni Havalimanı raylı sistemle şehir merkezine bağlanacak"

İstanbul yeni havalimanının raylı sistemle şehir merkezine bağlanmış olması gerektiğine işaret eden Arslan, Gayrettepe'den yeni havalimanına kadar olan 34 kilometrelik raylı sistemin ihalesinin sonuçlanmasının ardından yer tesliminin yapıldığını ve çalışmaların başladığını anlattı.

Yeni havalimanını, Halkalı'dan da raylı sistemle ana omurgaya bağlayacaklarını dile getiren Arslan, "Bunları ayrıca şehir içindeki diğer raylı sistemlerle de entegre edeceğiz ki insanlar havalimanından çıktığı zaman sadece istasyonda aktarma yaparak istediklere yere gidebilsinler." dedi.