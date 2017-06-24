  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Havalimanlarına erken gelin uyarısı

Ramazan Bayramı tatilinde uçakla seyahat etmek isteyenler, Atatürk Havalimanı'ndaki çeşitli noktalarında yoğunluğa neden oldu. THY, terminallere erken gelin uyarısı yapıyor.

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Havalimanlarına erken gelin uyarısı

Ramazan Bayramı tatilinde uçakla seyahat etmek isteyenler, Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu oluşturdu.

Arife gününde iç ve dış hatlarda seyahat için hava ulaşımını tercih eden yolcular, sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı.

Özellikle pasaport kontrol noktalarında yoğunluk meydana geldi. Yurt dışına çıkmak isteyen gri ve yeşil pasaport sahipleri ile KKTC'ye gidiş işlemleri için oluşturulan bankoda sıra oluştu.

Araçlarıyla terminale gelmek isteyen yolcular nedeniyle Atatürk Havalimanı girişinde zaman zaman trafik meydana geldi.

Havalimanının açık ve kapalı otoparkında tatilcilerin araçlarını bırakması nedeniyle doluluk yaşandı.

Yolcuların artan bilet taleplerini karşılamak için harekete geçen özel havayolu şirketleri mevcut uçuşlarına ek olarak 228 tarifeli sefer daha düzenledi.

Terminale "erken gelin" uyarısı

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesinden bayram öncesi oluşabilecek yoğunluğa karşı olumsuz durumlar yaşanmaması için iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce yolcuların havalimanlarında olmaları gerektiğini duyurdu. Yolculardan terminale gelmeden önce mobil uygulamadan veya internet sitesinden "check-in" işlemlerini gerçekleştirmeleri ve biniş kartlarını bastırmaları istendi. AA

Etiketler: ramazan bayramı, Atatürk Havalimanı
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