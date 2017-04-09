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Havalar yeniden soğudu! Kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Havalar yeniden soğudu! Kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıklarda yer yer 2-4 derecelik düşüşler görüleceği değerlendirilen bölgede, rüzgarın batı ve güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da sıfırın altında 1, Erzincan'da sıfır, Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Ardahan'da 3 ve Iğdır'da 10 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 17, Kars'ta 8, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da 7 ve Erzurum'da 5 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi ile heyelan yaşanabileceğini belirterek, tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, yağmur, Kar yağışı, Hava sıcaklıkları
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