Havadan ve karadan trafik denetimleri sıklaştırıldı

Bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla denetimlerini üst seviyeye taşıyan polis ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan belirliyor.

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile karayolları üzerindeki trafik akışını takip eden Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, sürücülere güvenli sürüş uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için karadan ve havadan denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Saraç, "Bayram süresince ülke genelinde toplam 6 bin 635 trafik ekibi olmak üzere diğer birimlerimizin de katılımıyla 52 bin 927 personel, trafik tedbirlerinde görev alacak." dedi.

Personelin güzergahları üzerinde görünür ve etkin şekilde görev yapacağını ifade eden Saraç, denetimlerin amacının sürücülerden kaynaklı hataların en aza indirilmesi olduğunu aktardı.

Sivil trafik polisleri görev başında

Trafik tedbirlerini ve etkisini yerinde görmek amacıyla, tatilin başlangıcı ve bitişinde merkezden görevlendirilen ekiplerin karayolları üzerinde seyir halinde olacaklarını dile getiren Saraç, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kural ihlallerini tespit etmek amacıyla da sivil trafik polislerinin bu araçlarda normal yolcu gibi seyahat edeceğini bildirdi.

Karayolu üzerinde yapılacak denetimlerin yanı sıra havadan helikopter ve dronlarla trafiğin izleneceğini belirten Saraç, bu sayede yoğunluğun meydana geldiği kesimlerde oluşan kazalara daha hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Saraç, meydana gelen kazaların önemli bir kısmının hız ve kural ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi nedenlerden kaynaklandığını vurgulayarak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı koordinesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için karadan ve havadan çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Bu bayram özellikle trafik açısından çok önemli tedirler aldıklarını, sloganlarının "Frene değil kurala güven" olduğunu aktaran Saraç, sürücü, yaya ve yolcuların trafik sistemi içinde dikkatli, duyarlı ve kurallara uygun davranmalarının güven kazandırdığına dikkati çekti.

Ayhan Saraç, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev yaptıklarını kaydetti.