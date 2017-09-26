Havacılık Daire Başkanlığında görevli 4 polise gözaltı

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı olduğu öğrenilen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında görevli 5 polisten 4'ü, gözaltına alındı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında görevli 5 polis memurundan, A.K, A.H, H.A. ve H.Y. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullancısı olduğu, olayla ilgili bir şüphelinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.