Hava sıcaklıkları perşembeden itibaren azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın da etkisini sürdürecek hava sıcaklıklarının 21 Eylül Perşembe gününden itibaren azalarak, mevsim normallerine düşmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tahminler doğrultusunda geride kalan 2 hafta boyunca Türkiye'nin sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldığı kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerinde seyrettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, bazı illerde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirildi.

Ankara rekorunu kırdı

Buna göre, Ankara 37,7, Kırıkkale 38,2, Adıyaman 42,2, Mardin 39,3, Burdur 39, Aksaray 37,3, Isparta 37,1, Afyonkarahisar 36,1, Uşak 36,1, Şanlıurfa 42,1, Kahramanmaraş 41,8, Çankırı 37,9, Kırşehir 37,8, Nevşehir 35,7, Niğde 35,1, Sakarya 40,5, Bartın 40,5, Düzce 38,7 ve Zonguldak 36,2 derece ile "eylül ayı en yüksek sıcaklık rekoru"nu kıran iller arasında yer aldı.

Sıcaklıklar yarın da sürecek

Son tahmin ve değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde hissedilir derecede artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 21 Eylül Perşembe günü Marmara ve kıyı Ege, 22 Eylül Cuma günü ve hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Sağanak geliyor

Öte yandan, 21 Eylül Perşembe günü Trakya'da sıcaklıkların azalmasıyla birlikte başlayacak sağanakların, 22 Eylül Cuma günü yurdun kuzeybatısında, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile hafta sonunda ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.