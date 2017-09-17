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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor

Rüzgarın değişik yönlerden hafif eseceği bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın bugün Tunceli'de 36, Erzincan'da 35, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da 5, Kars'ta 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Hava sıcaklıkları
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