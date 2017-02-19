Hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar artıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarının ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8) artması, batı bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'da ve Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren batısının, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı aralıklı yağmurlu

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 13°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor

BARTIN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu