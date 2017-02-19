Hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar artıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarının ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8) artması, batı bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'da ve Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren batısının, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı aralıklı yağmurlu
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 13°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor
BARTIN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -6°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu