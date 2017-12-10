Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün 08.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 16.00 Yalova-Pendik, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.