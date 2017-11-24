  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Hava kirliliği sigara etkisi yapıyor

Türkiye'de 3 büyük şehirden havası en kirli olan Ankara. Ankaralılar sigara içmese de günde 2 buçuk adet sigara içmiş kadar etkiye maruz kalıyor.

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Hava kirliliği sigara etkisi yapıyor

Dünya kirleniyor, solunan hava zehirleniyor. Hava kirliliği ile insanlar günde birkaç sigara içmiş kadar oluyor.

Amerikan araştırma şirketi Berkeley Earth, hava kirliliğinin günde kaç sigaraya bedel olduğunu hesapladı. Bu hesaplamadan yola çıkan Dünya Sağlık Örgütü 3 bin şehri inceledi.

Sonuçlar pek iç açıcı değil

Türkiye’de 3 büyük şehre bakıldığında hava kirliliğinde birinci sırada Ankara geliyor. Ankaralılar sigara içmese de günde 2 buçuk adet sigara içmiş kadar etkiye maruz kalıyor.

İstanbul ve İzmir’de yaşayanlar ise günde ortalama 1 buçuk sigara içmiş gibi oluyor.

Havası en kirli şehirler; Batman, Hakkâri ve Gaziantep

Türkiye genelinde havası en kirli 3 şehir ise Batman, Hakkâri ve Gaziantep. Bu şehirlerde yaşayanlar, günde istemeden 3 sigaradan fazla içiyor.

Hava kirliliği sigara içmeyenleri bu kadar etkilerken, sigara içenlerin durumu merak uyandırıyor.

TRT Haber
 

Etiketler: solunan hava zehirleniyor, sigara kullanımı, hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü
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