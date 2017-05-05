Hava Harp öğrencilerini İstanbul'a gönderen rütbelilere iddianame

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden 10'u tutuklu 16 rütbeli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Ergün Güçlü tarafından hazırlanan 258 sayfalık iddianame, Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Beşiktaş Kulübü'nün "davacı" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi ve devlet organlarına sızma yöntemleri anlatıldı.

İddianamede, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul/Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan şüphelilerin, darbeci askeri kanadın İstanbul'daki fiili hakimiyetini sağlamak ve onları takviye etmek amacıyla şüpheli Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Metin Yıldırım'ın talimatı ve yönlendirmesiyle bir grup Hava Harp Okulu öğrencisini mühimmatlarıyla otobüse bindirerek İstanbul'a naklettikleri anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin nakil amacıyla hazırladıkları ikinci grubu ise darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle gönderemedikleri belirtildi.

Şüphelilerden helikopter pilotları Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın, silahlı ve teçhizatlı helikopterle İstanbul'a personel naklettiklerini aktarılan iddianamede, suçtan zarar gören Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'ya da helikopterlerle inilerek, işgal edilecek bölgelere ekip göndermeye çalışıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin bu eylemleri nedeniyle "gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçunu işledikleri vurgulanarak, şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olması üzerine Yalova'ya geri döndükleri ifade edildi.

Bazı şüphelilerin, terör örgütüyle bağlarını kabul ettikleri belirtilerek, şüphelilerin geneli açısından terör örgütüyle aralarında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu aktarıldı.

İstenen cezalar

Şüphelilerin, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, ayrıca şüphelilerden Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın "terör örgütünün faaliyeti kapsamında cebir kullanarak kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle ve kamu görevi gereği elde bulundurulan araç ve gereçlerle gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan üçer yıldan dokuzar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.