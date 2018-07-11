Hava harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsallarındaki teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatlar sonucunda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Osmaniye, Şırnak/Beytüşşebap ve Diyarbakır/Kulp kırsallarına yönelik,

11 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 17 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/1XG0SLe9R7 — TSK (@TSKGnkur) 11 Temmuz 2018

Kaynak: AA