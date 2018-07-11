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Hava harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Osmaniye, Şırnak ve Diyarbakır kırsallarında gerçekleştirilen hava harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hava harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsallarındaki teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatlar sonucunda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatları
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