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Hava harekatıyla hainlerin sığınakları imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlere ait silah mevzileri ile sığınak ve barınaklar düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

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Hava harekatıyla hainlerin sığınakları imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlere ait silah mevzileri ile sığınak ve barınaklar, hava harekatıyla imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının yurt içi olaylara ilişkin paylaştığı bilgiye göre, Mardin'in Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bidonlar içerisinde, 245 kilogram gıda maddesi, muhtelif tıbbi malzeme ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi üs bölgelerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından, havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışları yapıldı. Teröristlere ait silah mevzileri ile sığınak ve barınaklar, düzenlenen hava harekatı ile imha edildi.

Etiketler: Hakkari., hava harekatı
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