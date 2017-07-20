  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de, 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de Kavaklı ile Çoban Dağı arasındaki bölgede 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kavaklı ile Çoban Dağı arasındaki bölgede insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.

Etiketler: Hakkari, çoban dağı, hava harekatı, terörist
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