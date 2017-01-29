Hava durumu (29 Ocak 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sivas, Bartın, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde Muğla çevrelerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının; Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, don hadisesi tehlikesi, v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde Hava

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA, 4

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli

EDİRNE, 5

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL, 5

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

KIRKLARELI, 4

Parçalı ve çok bulutlu

Ege



Az bulutlu ve açık, zamanla güneybatısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerde Muğla çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHISAR, -2

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

IZMIR, 9

Az bulutlu ve açık

MANISA, 8

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 4

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA, 12

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 12

Az bulutlu ve açık

HATAY, 10

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 6

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

ANKARA, 0

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI, 1

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, -2

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR, -6

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU, 0

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

DÜZCE, 2

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

KASTAMONU, -2

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK, 2

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA, 4

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT, -8

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

SAMSUN, 5

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

TRABZON, 4

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ, -1

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, -7

Parçalı ve çok bulutlu

KARS, -8

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, -1

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADIYAMAN, 5

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR, 2

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 5

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT, 1

