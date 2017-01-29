Hava durumu (29 Ocak 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sivas, Bartın, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde Muğla çevrelerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının; Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, don hadisesi tehlikesi, v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelerimizde Hava
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA, 4
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli
EDİRNE, 5
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL, 5
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu
KIRKLARELI, 4
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık, zamanla güneybatısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerde Muğla çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHISAR, -2
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
IZMIR, 9
Az bulutlu ve açık
MANISA, 8
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 4
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA, 12
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 12
Az bulutlu ve açık
HATAY, 10
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 6
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
ANKARA, 0
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI, 1
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, -2
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR, -6
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU, 0
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli
DÜZCE, 2
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli
KASTAMONU, -2
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK, 2
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA, 4
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT, -8
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
SAMSUN, 5
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
TRABZON, 4
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ, -1
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, -7
Parçalı ve çok bulutlu
KARS, -8
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA, -1
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADIYAMAN, 5
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR, 2
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 5
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT, 1