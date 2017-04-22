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Hava destekli uyuşturucu operasyonuna 500 polis katıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 500 polisin katılımıyla hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 kişi yakalandı.

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Hava destekli uyuşturucu operasyonuna 500 polis katıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 500 polisin katılımıyla hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan 500 polis, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu kullanıcısı kişilere satış yaptığı değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik 16 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Dedektör köpeklerin de desteğiyle yapılan operasyonda, satışa hazır 40 gram esrar, 600 gram metamfetamin, av tüfeği, tüfeğe ait 60 fişek ve pala ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Diyarbakır, Sur, hava destekli uyuşturucu operasyonu, dedektör köpekler
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