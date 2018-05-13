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Hatice Özalkan şehit annesi olmanın gururunu yaşıyor

Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan’ın annesi Hatice Özalkan, bir yandan evlat acısı, bir yandan da şehit annesi olmanın gururunu yaşıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’i terör örgütlerinden kurtarmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan oldu. O kahramanı büyüten, vatan aşkını işleyen Hatica Özalkan için Anneler Günü buruk bir gün.

Ancak anne Özalkan, şehit verdiği evladıyla her zaman gurur duyuyor.

Özalkan, “Allah-u Teala oğluma öyle güzel bir ahlak vermiş ki elhamdülillah diyorum. Beni de onun annesi yapmış hamdüsenalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir yandan evlat acısını, bir yandan şehit annesi olmanın gururunu yaşayan Özalkan, tüm Mehmetçiklere dualarını gönderiyor.

"Bir tane Musa'm gitti, binlercesi orada"

“Allah’ım geride kalan Mehmetçiklerimize hayırlı uzun ömür nasip eyle” diyen Özalkan, “Bir tane Musa'm gitti, binlercesi  orada. Allah'ım onları muhafaza etsin. Rabbim kuran ışığından ayırmasın yavrularımı” ifadelerini kullandı.

"Bu dünya ayrılık yeri, ebedi yaşamak yeri değil"

Özalkan, "Rabbim oğlumun şehadetini kabul etsin. Peygamber efendimize komşu eylesin. Rabbim ebedi ayrılık vermesin. Bu dünya ayrılık yeri ebedi yaşamak yeri değil. Burası dünyada Müslümanların bekleme salonudur yavrum. Biz burada bekliyoruz, vaktimiz saatimiz gelince hepimiz bir gün rabbimizin huzuruna çıkacağız. Rabbimin huzuruna Allah’ım yüzü ak alnı pak olarak çıkan kullardan eylesin bizleri. Annelerine babalarına sabır ihsan eylesin" dedi.

Anne Özalkan, oğlunun şehadet haberini aldığında yaşadıklarını unutamıyor. “Biraz hüzün vardı ama sevinç de vardı” diyen Özalkan, “Elhamdülillah oğlum sen oradasın, biliyorum. Ruhun şad olsun” ifadelerini kullandı.

"Rabbimden geldik rabbime döneceğiz deyip dik duracağız"

Özalkan, tüm Mehmetçiklerin annelerine de seslendi:

"Anneleri hiç tasalanmasın. Allah'ın izni ile sağ salim dönüp evlerine gelecekler. Bizlerin yürekleri yandı rabbim başka anaların yüreklerini yakmasın inşallah. Başa gelen Allah'tan geldi amenna. Dik durup rabbimden geldik rabbime döneceğiz deyip dik duracağız."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, şehit annesi, Hatice Özalkan
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