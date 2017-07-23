Hatay'ın ana vatana katılışının 78. yıl dönümüne 78 metrelik künefe

Hatay'ın ana vatana katılışının 78. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında 78 metre uzunluğundaki künefe vatandaşlara ikram edildi.

Atatürk Caddesi'nde yapılan etkinlikte caddeye getirilen yarım metre eninde, 78 metre uzunluğundaki künefeye Hataylılar büyük ilgi gösterdi.

Künefe kısa sürede tükendi

Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, pişirilmiş olarak getirilen künefenin şerbetini döktü ve vatandaşlara ikram etti. Künefe kısa sürede tükendi.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesine ait spor kompleksinde Aba Güreşleri de yapıldı.