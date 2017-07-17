Hatay'daki yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Alan Yaylası mevkisinde orman yangını çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 1 helikopter, Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinden 1 dozer, 1 greyder, ilk müdahale aracı ve arazözlerle müdahale ettiklerini belirtti.

Ketmen, yangını soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Avcıların yaktığı ateşten çıktığı bildirilen yangın, 1,5 hektar alana zarar verdi.