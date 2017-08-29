Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü.

Çerçikaya Mahallesi'nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bölgeye sevk edilen 20 arazöz, 10 su tankı, 2 dozer, bir greyder ile çevre illerden gelen 12 yangın ekibi alevlere müdahale etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen yaptığı açıklamada, yangının uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında 7 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Ketmen, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.