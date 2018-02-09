Hatay'daki FETÖ davasında karar

Hatay'da, FETÖ'ye yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Türk asıllı ABD vatandaşına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan G, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri, sanık avukatı ve yakınları hazır bulundu.

İddia makamının mütalaasında, sanığın aktif Bank Asya hesabının bulunması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'nın kurtarılması yönündeki çağrı tarihi olan 4 Ocak 2014 ve sonrasında bu hesabın işlem görmeye devam ettiğine işaret edilerek Serkan G.'nin FETÖ'ye üye olma suçunu işlediği kanaatine varıldığı aktarıldı.

NASA'da çalıştığını belirten sanık Serkan G. ise suçlamaları kabul etmedi.

Bank Asya hesabını kullanmasının sebebinin üniversiteden bir arkadaşıyla borç ilişkisinin olmasından kaynaklandığını ileri süren Gölge, "Bank Asya ile olan müşteri ilişkim, 2000 yılında Fatih Üniversitesindeyken başlamış ve devam etmekteydi. Hesabım aktif olduğu zamanlar da oldu pasif olduğu zamanlar da örgüt lideri Fetullah Gülen'in yaptığı çağrıyı duymadım. Ne bankayı kurtarma gibi ne de bir örgüt üyesinden bir talimat alarak bir eylemde bulunmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA