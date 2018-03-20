Hatay'daki FETÖ davasında eski karakol amirine hapis

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Doğru ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütaalasında, darbe girişimi gecesinde Doğru'nun, Şehit Özen Polis Merkezi Amirliği'nde karakol amirliğine vekalet ettiği, ülke genelinde silahlı ve bombalı eylemlerin gerçekleştirildiği saatlerde sanığın karakoldaki personele "Asker gelirse kimse silah kullanmasın, başına bela almasın, polis asker çatıştı demesinler" şeklinde sözler söyleyerek, personel üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirtti.

Savcı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılıp, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Doğru ise savunmasında, kesinlikle darbe girişiminden haberi olmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti lehine takdiri indirim kullandığı sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını hükmetti.

Kaynak: AA