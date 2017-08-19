Hatay'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, DEAŞ üyesi olduğunu tespit ettikleri zanlıları takibe aldı.

Ekipler, İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında 31 RT 300 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ayağından vurulan zanlı, etkisiz hale getirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ünün Türk, 2'sinin Suriyeli olduğu ve birinin aranan şahıs olduğu tespit edildi. Yaralı olarak ele geçirilen şahsın Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi alındığı kaydedildi.

Bu arada bomba imha ekipleri ise aracın bagaj kısmını fünyeyle patlattı. İlk belirlemelerde aracın içerisinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, çift taraflı trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.