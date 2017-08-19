  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hatay'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Hatay'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

İskenderun-Antakya karayolunda durdurulan araçtaki 5 DEAŞ mensubu yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hataydaki DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, DEAŞ üyesi olduğunu tespit ettikleri zanlıları takibe aldı.

Ekipler, İskenderun-Antakya karayolu Topboğazı yakınlarında 31 RT 300 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yere yatarak teslim oldu. Bir zanlı ise polise saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ayağından vurulan zanlı, etkisiz hale getirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ünün Türk, 2'sinin Suriyeli olduğu ve birinin aranan şahıs olduğu tespit edildi. Yaralı olarak ele geçirilen şahsın Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi alındığı kaydedildi.

Bu arada bomba imha ekipleri ise aracın bagaj kısmını fünyeyle patlattı. İlk belirlemelerde aracın içerisinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, çift taraflı trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Etiketler: İskenderun, DEAŞ, Antakya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER