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Hatay'da Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu

Hatay'da, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu.

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Hatayda Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu

Bakanlar Kurulu'nun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatı bünyesinde Hatay'da, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin bölgesine insani yardımların daha kolay ulaştırılması amacıyla gümrük kapısının faaliyete geçirilmesi için bir süredir çalışma yürütülüyordu.

Öte yandan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü kapatıldı. Aynı bölge müdürlüğüne bağlı Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü'nün adı Kapıkule Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: zeytin dalı gümrük müdürlüğü, hatay
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