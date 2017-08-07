  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Hatay'da 'uzun kulaklı çöl kirpisi' görüntülendi

Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırı boyunca yapılan çalışmalarda uzun kulaklı çöl kirpisi fotokapanla görüntülendi. Bu türle, Hatay’da kaydedilen memeli türü sayısı 69’a yükseldi.

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Hatayda uzun kulaklı çöl kirpisi görüntülendi

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, uzun kulaklı çöl kirpisinin Kırıkhan ilçesi sınırlarında fotokapanla görüntülendiğini belirterek, ilde görülen memeli türü sayısının 69'a yükseldiğini bildirdi.

Öğünç, yaptığı yazılı açıklamada, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi'nin de desteğiyle dağ ceylanlarının yayılış alanlarının belirlenmesi amacıyla bilimsel çalışmaları yaptığını belirtti

Bu çalışmalar sırasında Hatay için yeni bir memeli türüne rastlanıldığını aktaran Öğünç, şöyle devam etti:

"Uzun kulaklı çöl kirpisinin (Hemiechinus auritus) Türkiye’deki kayıtları sadece Iğdır’dan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kilis ile Ceylanpınar arasında sınır yakınlarında vardır. Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı boyunca yapılan çalışmalarda uzun kulaklı çöl kirpisi fotokapanla görüntülendi. Bu türle, Hatay’da kaydedilen memeli türü sayısı 69’a yükseldi. Tür bu bölgede dağ ceylanı yaşama alanını oluşturan kayalık ve bozkır alanlarda yaşamakta. Bu alan aynı zamanda geçen yıl keşfedilen 'kayalık gerbilinin' (gerbillus dasyurus) de yaşama alanıdır. Bölgeden ayrıca çizgili sırtlan, saz kedisi, yaban kedisi, kaya sansarı, kurt, çakal, tilki, yaban domuzu, oklu kirpi, kuyruksüren, alacasansar gibi pek çok diğer türün de yayılış kayıtları elde edilmiştir."

Hatay'ın memeli türü çeşitliliği ile Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu vurgulayan Öğünç, dağ ceylanlarının yaşadığı Hassa ve Kırıkhan arasında kalan bölgenin milli park ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. AA

Etiketler: Kirpi, hatay, fotokapan
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