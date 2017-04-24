Hatay'da traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hacıömeroğlu (15), bir yakınının traktörünü alarak 4 arkadaşıyla Tepehan Mahallesi'nde dolaşmaya çıktı.

Hacıömeroğlu idaresindeki traktör, mahalledeki ortaokulun bahçesinde dönüş yaparken devrildi.

Traktör sürücüsü, amca çocukları Bekir (16) ve Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal (15) ve Nevrez Duranoğlu devrilen aracın altında kaldı.

Yaralılardan bazıları kendi çabalarıyla aracın altından kurtulurken, bir kısmı da çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza ve sonrasında yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. AA