Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babasının kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazada çocuğu babası ve motosiklette bulunan annesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Güneş'in (32) kullandığı motosiklet, Kuzuculu Mahallesi Zühtü Çelebi Caddesi'nde karşı yönden gelen plakası henüz öğrenilemeyen Cihat Ç.'nin (19) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Güneş ile arkasında bulunan eşi Pınar Güneş (32) ve 4 yaşındaki kızları Azra Güneş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Azra Güneş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihat Ç. gözaltına alındı.