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Hatay'da terör operasyonu: 21 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 kişi daha gözaltına alındı

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Hatayda terör operasyonu: 21 gözaltı

Hatay'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 zanlı daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilenlere yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında, gözaltına alınan zanlı sayısı 37'ye yükseldi.

Daha önce gözaltına alınan 16 kişinin de aralarında yer aldığı 37 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kentte bir hafta önce düzenlenen operasyon kapsamında ilk etapta 16 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda "Glock" marka 2 tabanca, 6 av tüfeği ve bunlara ait fişekler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. AA

Etiketler: hatay, terör operasyonu
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