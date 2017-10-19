Hatay'da sahil güvenlik karakoluna taciz ateşi

Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na taciz ateşi açıldı. Olayda herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde yer alan karakola, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Karakoldaki birliklerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçarken, herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

"Askerimiz omzundan yaralı"

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, "Şu anda yaralı bir askerimiz var. Askerimiz omuzundan hafif yaralı. " dedi.

Çelik, Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahlik Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kendisinin de bölgede olduğunu belirten Çelik, olayda bir askerin omzundan hafif şekilde yaralandığını kaydetti.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyonun başlatıldığı olayla ilgili Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahil yolu, polis ekiplerince trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Bölgede ambulansların da bekletildiği gözlendi.

Kaynak: AA