Hatay'da polis uygulama noktasına saldırı: 2 şehit

Hatay'da polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi yakınlarındaki polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bölgede yapılan aramalarda olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde bir araç bulundu. AA