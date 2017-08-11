Hatay'da para nakil aracına silahlı saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şirkete ait para nakil aracına yapılan silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı.

Bankalara para taşıma hizmeti veren özel bir firmaya ait 34 ZG 0493 plakalı hafif ticari araca, Sakarya Mahallesi'nde, motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda araç içerisinde bulunan Menderes Zont ve Mahmut Yavuz, üzerine gelen cam parçalarıyla hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinden kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.