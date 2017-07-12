  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Hatay'da orman yangını çıktı

Amanos Dağları kırsalındaki iki farklı noktada orman yangını çıktı - Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan zarar gördü.

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Hatayda orman yangını çıktı

Hatay'da, Amanos Dağları kırsalındaki iki farklı noktada orman yangını çıktı.

Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi ile Belen ilçesine bağlı Çerçikaya Mahallesi kırsallarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınlara, 3 helikopter, 1 uçak, 8 yer timi, 16 arazöz, 8 su tankı, 8 ilk müdahale aracı, 100 civarında işçi, 2 dozer ve 2 greyderle müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının saat 11.47 gibi kendilerine ulaştığını ve ekiplerin hızlıca bölgeye sevk edildiğini söyledi.

İki farklı noktada çıkan yangınlardan birinin kontrol altına alınmaya başlandığını bildiren Ketmen, şöyle devam etti:

"Yangınların çıkış sebebini bilmiyoruz, hava çok rüzgarlı yaklaşık 41 kilometrelik bir rüzgar var ve arazi koşulları şu anda zor. Tahtaköprü bölgesindeki yangın kontrol altına alınmak üzere, oradaki yangını kolaylaştırdık diğer yangının da kontrol altına alınması için uğraşıyoruz. Orasının da bir iki saat içinde kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Her iki yangında da 10'ar hektar olmak üzere toplam 20 hektar gibi bir alanımızın zarar gördüğünü söyleyebiliriz."

Ketmen, yangınları söndürebilmek için çevre illerden de destek verildiğini aktardı.

Etiketler: hatay, amonos dağları, yangın
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