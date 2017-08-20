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Hatay'da orman yangını: 5 hektar alan zarar gördü

Alınan bilgilere göre, merkez Antakya ilçesi Ballıöz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.

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Hatayda orman yangını: 5 hektar alan zarar gördü

Alınan bilgilere göre, merkez Antakya ilçesi Ballıöz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, üçer su tankı ile ilk müdahale aracı ve yer ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma faaliyetleri sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, ekiplerin çok kısa sürede bölgeye intikal ettiğini ve şiddetli rüzgara rağmen yangının ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındığını söyledi.

Hafta sonu olması nedeniyle yangının piknik ateşinden çıktığı ihmali üzerinde durduklarını belirten Ketmen, halktan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Etiketler: hatay, orman yangını
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