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Hatay'da kaybolan küçük Ufuk'un cenazesi toprağa verildi

Hatay Hassa Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra dün cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Hatayda kaybolan küçük Ufukun cenazesi toprağa verildi
Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolan ve dün güvenlik korucuları tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Ufuk Tatar'ın otopsi işlemleri tamamlandı. 

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Otopsinin ardından Kırıkhan'a götürülen Ufuk'un cenazesi, 201 Evler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Özyörük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Baba Muhammet Tatar ve anne Durdu Tatar, sağlık ekiplerinin ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu.

Törene Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: ufuk tatar, kayıp çocuk, hatay
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