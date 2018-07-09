Hatay'da kaybolan küçük Ufuk'un cenazesi toprağa verildi

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Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Otopsinin ardından Kırıkhan'a götürülen Ufuk'un cenazesi, 201 Evler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Özyörük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Baba Muhammet Tatar ve anne Durdu Tatar, sağlık ekiplerinin ve yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu.
Törene Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA