  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.522
    EURO 4.148
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hatay'da karaya oturan gemi yan yattı

Hatay'da karaya oturan gemi yan yattı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait araştırma gemisi karaya oturdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hatayda karaya oturan gemi yan yattı

Alınan bilgiye göre, balıkçılık araştırmalarında kullanılan "Arama 1" adlı gemi, Antalya'dan Hatay'a doğru yol alırken kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan gemideki personel, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri gemideki 7 kişilik personeli tahliye etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait gemi, daha sonra bir süre sürüklendi ve yan yatarak karaya oturdu.

Olay yerindeki görgü tanıklarından Mevlüt Öztürk, geminin karaya bir kilometre mesafede kayaya çarptığını ifade etti.

Etiketler: hatay, gemi kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER