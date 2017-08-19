Hatay'da karaya oturan gemi yan yattı

Alınan bilgiye göre, balıkçılık araştırmalarında kullanılan "Arama 1" adlı gemi, Antalya'dan Hatay'a doğru yol alırken kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan gemideki personel, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri gemideki 7 kişilik personeli tahliye etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait gemi, daha sonra bir süre sürüklendi ve yan yatarak karaya oturdu.

Olay yerindeki görgü tanıklarından Mevlüt Öztürk, geminin karaya bir kilometre mesafede kayaya çarptığını ifade etti.