  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Yayladağı ilçesinde jandarmadan kaçmak isterken kaza yapan şüphelilerin bulunduğu araçta 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Hatayda kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken kaza yapan şüphelilerin bulunduğu araçta 4 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla sigara geçirildiği ihbarı alan Yeditepe Jandarma Karakolu Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çandır Mahallesi'ne gitti.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığını gören F.İ'nin kullandığı 31 FM 458 plakalı otomobil, geri manevra yapıp kaçmaya çalıştığı sırada yoldan dışarıya çıkarak kanalete düştü.

Kaçmaya çalışırken yakalanan sürücü gözaltına alındı, araçta yapılan aramada 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Etiketler: hatay, kaçak sigara
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