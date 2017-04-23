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Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Hatayda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yılmaz Erinmez (48), yönetimindeki 02 EN 565 plakalı otomobil Hassa-Gaziantep karayolu Aktepe mevkisindeki kavşakta Osman Kara (24) idaresindeki 31 U 0800 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Yılmaz Erinmez ve aynı otomobilde bulunan Hamiyet, Belinay (3), Ahmet (5) ile diğer araç sürücüsü Osman Kara hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Etiketler: hatay, trafik Kazası, hassa
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