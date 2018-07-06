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Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde baraj göletine giren ve suda kaybolan baba ile 2 üvey kızının cesetleri bulundu.

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Hatayda gölette kaybolan baba ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı

Yarseli Barajı'nda dün kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda baba Korkmaz ve kızlarının cesetlerine ulaşıldı.

Cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve kızları, baraj göletinde dün kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: hatay, gölet
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