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Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 48 zanlı gözaltına alındı.

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Hatayda FETÖ/PDY operasyonu

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 66 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da olduğu 48 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 18 kişi aranıyor.

Etiketler: hatay, fetö, gözaltı
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