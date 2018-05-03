  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Hatay'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 12 gözaltı

Hatay'da FETÖ'nün hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Hatayda FETÖnün hücre evlerine operasyon: 12 gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyelerinin saklandıkları hücre evlerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı kentteki 4 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında örgütün yeni sözde il imamı, bölge sorumluları, büyük bölge talebe sorumluları, mütevelli heyeti ve muhasebecisinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün yeni yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.

 Cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine para dağıtıldığı iddiası

Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ve Türk lirasının yanı sıra dijital materyal ve örgütsel belgeler ele geçirildi.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, operasyon
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