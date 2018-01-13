Hatay'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 2 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptığı bilgisini aldı.

Zanlıların bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, aracı Karadurmuşlu Mahallesi girişinde durdurdu.

Araç içerisindeki Fas uyruklu oldukları belirlenen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, sahte olduğu belirlenen 2'şer kimlik kartı ve pasaport ile 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TRT HABER