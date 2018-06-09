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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Samandağ'da çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını havadan görüntülendi.

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İlçeye bağlı Batıayaz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 1 amfibik uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 30 arazöz, 5'er su tankı, ilk müdahale aracı ile yer timi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesi de havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Ketmen, yangın bölgesinde rüzgar olmamasının söndürme çalışmaları için avantaj sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, Samandağ, orman yangını
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