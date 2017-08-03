Hatay'da 'ByLock' kullanan 11 kişi tutuklandı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 42 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 48 şüphelinin yakalanmasına için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 23 kişi adli kontrol şartıyla, 8'i de savcılıktan serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 6'sının yakalanması için çalışmalar sürüyor.